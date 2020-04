O Governo diz que já foram realizados mais de 300 mil testes desde março e sublinha que o aumento da testagem não se tem traduzido num aumento proporcional de doentes, o que considera ser um indicador positivo.

As autoridades de saúde insistem que depois do alívio das medidas de restrição, vai ser necessário continuar com o distanciamento social e com os cuidados de desinfeção.