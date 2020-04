O primeiro-ministro anunciou hoje que vão estar proibidas as deslocações para fora do concelho de residência no fim de semana prolongado (1, 2 e 3 de maio), semelhante ao que aconteceu no mesmo período da Páscoa.

António Costa diz que é uma forma de ganhar a liberdade futura e proteger a saúde dos portugueses.

