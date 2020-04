Residência oficial do primeiro-ministro é o cenário de obra comemorativa do 25 de Abril

Este sábado, a residência oficial do primeiro-ministro vai ser uma das protagonistas do vídeo "Agora Que Não Podemos Estar Juntos". Uma obra desenvolvida pelos diretores dos teatros nacionais e pela Companhia Nacional de Bailado para assinalar as comemorações do dia da liberdade, filmada pela companhia portuguesa Hotel Europa.