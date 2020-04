Setor do turismo com selo sanitário para espaços que cumpram requisitos

O Turismo de Portugal avança esta sexta-feira com uma espécie de carimbo de qualidade sanitária que serve para transmitir confiança aos clientes no contexto da pandemia do novo coronavírus.

O selo “Clean and Safe” tem a validade de um ano e pode ser obtido online para empreendimentos turísticos, empresas de animação turística e ainda agências de viagens.

A fiscalização é feita através de auditorias aleatórias em que se exige a implementação de um protocolo que cumpra as recomendações da Direção-Geral da Saúde.