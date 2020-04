Von Der Leyen propõe aumento do orçamento da UE

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, diz que é preciso uma resposta conjunta da União Europeia para evitar assimetrias entre os Estados-membros provocadas pela crise do novo coronavírus, com isto propõe um aumento do orçamento da UE para os próximos sete anos

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19

ESPECIAL CORONAVÍRUS