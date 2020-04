Cura da Covid-19 tem nova definição

Os doentes em casa passam a recuperados só com um teste negativo. Já os doentes internados em hospitais continuarão a precisar de ter dois testes negativos, com um intervalo de 24 horas, para serem considerados recuperados da doença da covid-19, anunciaram a ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral da Sáude, Graça Freitas, na conferência de imprensa diária sobre a situação da pandemia do novo coronavírus em Portugal.

Graça Freitas explicou que "os doentes ligeiros, que fiquem no domicílio e que tenham sintomas ligeiros, têm a indicação para fazer um único teste e são considerados recuperados se o teste der negativo", ultrapassados os sintomas.

"É um passo em frente", subinhou.Até agora, todos os infetados precisavam de ter dois testes negativos, com um intervalo de 24 horas, para serem considerados recuperados.

As alterações, explicou Graça Freitas, decorrem de "evidências científicas, das orientações das organizações internacionais, da experiência dos outros países e da avaliação" ao trabalho feito em Portugal.

VEJA TAMBÉM: