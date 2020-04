Parlamento quase vazio numa celebração do 25 de abril contida

A Assembleia da República preparou-se para receber as personalidades que iriam chegar, para participar nos festejos.

Uma decoração a preceito na fachada frente a uma escadaria praticamente vazia num ano de celebração contida que dispensou a guarda de honra que todos os anos encheu o espaço exterior da Assembleia da República.

Neste ano de crise pandémica, a celebração foi reduzida ao mínimo.

Da cerimónia no interior, destacou-se o discurso do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa disse que "seria um absurdo cívico" não comemorar o 25 de abril no parlamento.

