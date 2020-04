Segunda vaga da pandemia pode ter consequências ainda mais graves

Da Alemanha chega o alerta de vários virologistas para o perigo de haver uma segunda vaga da pandemia, com consequências ainda mais graves.

A Bélgica prepara um alívio gradual das duras medidas de contenção, a partir de 4 de maio.

O governo avança que o país só porá fim ao confinamento quando conseguir fazer entre 25 a 30 mil testes por dia.

Em França, o objetivo do governo é conseguir fazer por semana pelo menos meio milhão de testes à Covid-19, quando começar a levantar as restrições, no próximo mês.