Um mês depois de ter sido diagnosticado com a Covid-19, Boris Johnson, prepara-se para voltar ao trabalho na segunda-feira. O primeiro-ministro britânico regressa a Downing street dois dias depois do Reino Unido ultrapassar as 20 mil mortes e, quando aumenta a pressão para que o Governo revele como e quando irá levantar algumas medidas de confinamento.



