Descoberta a maior gravura rupestre do mundo em Foz Côa

A equipa do parque arqueológico de Foz Côa descobriu uma nova gravura rupestre. Trata-se de um auroque, um boi selvagem com cerca de 3,5 metros.

O anúncio foi feito no fim desta semana. Será uma das maiores gravuras rupestres da Península Ibérica, e é apenas comparável, segundo o Museu de Côa, com a gruta de Lascaux, em França, um dos mais importantes santuários de arte paleolítica do mundo.

A descoberta, feita há poucas semanas, virá descrita na edição de maio da revista de História francesa "Archéologia". A primeira datação aponta para que o registo tenha sido gravado há 23 mil anos.