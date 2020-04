Oeiras investe 100.000 euros para desenvolvimento de testes serológicos

O Município de Oeiras atribuiu uma comparticipação de 100.000 euros ao Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (iBET), que está a desenvolver o protótipo de testes serológicos para a SARS-CoV-2, anunciou hoje aquela autarquia.

Considerando que a par da vacina também os testes serológicos (testes imunológicos) são "fundamentais" para o combate à pandemia da Covid-19, o município de Oeiras respondeu ao apelo do consórcio Serology4Covid e aprovou uma comparticipação financeira de 100.000 euros ao iBET, refere uma nota de imprensa da câmara.

Os testes serológicos permitem reconstruir o passado e saber quem esteve infetado com SARS-CoV-2 e quem está imune, informa a mesma nota.

Segundo a autarquia liderada por Isaltino Morais, o iBEt é uma instituição sem fins lucrativos na área da investigação biotecnológica, sediada no concelho de Oeiras, "com vasta e comprovada experiência" na produção de componentes biológicos para a indústria, que está a fazer o trabalho de desenvolvimento do protótipo de testes serológicos.

Quando este protótipo estiver concluído e aprovado pelas autoridades competentes, a fase seguinte será a produção do teste em larga escala para aplicação massiva à população portuguesa.

Os custos de desenvolvimento deste protótipo - a primeira fase do processo - rondam os 100.000 euros.

Fase de produção em massa será apoada pela Fundação Calouste Gulbenkian

As restantes fases do projeto, associadas à produção em massa destes testes, serão apoiadas pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, informa também o município.

A par do iBET, há mais quatro institutos de investigação científica, de Oeiras e da Área Metropolitana de Lisboa, que constituem o consórcio Serology4Covid: o Instituto Gulbenkian Ciência (IGC), o Instituto de Medicina Molecular (iMM), o Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) e o Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB-NOVA).

Para o município, o resultado deste trabalho conjunto "beneficiará a saúde pública nacional", dado os protocolos experimentais resultantes destes ensaios "serem disponibilizados a toda a comunidade científica e à indústria, de uma forma aberta e em larga escala".

O apoio disponibilizado pela autarquia enquadra-se no âmbito da Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia 2020-2025, que traduz o compromisso do executivo municipal com o desenvolvimento de uma agenda territorial, "cuja ambição é tornar Oeiras o município líder na ciência e inovação em Portugal", remata a nota de imprensa.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Portugal contabiliza 903 mortos associados à Covid-19 em 23.864 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19

ESPECIAL CORONAVÍRUS