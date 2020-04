Urgências do SNS britânico registaram quebra na procura

Tal como acontece em Portugal, as urgências do Serviço de Saúde Britânico registaram uma grande quebra na procura, e os médicos temem que haja outra crise sanitária, com muitos diagnósticos para fazer.

