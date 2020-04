Assaltos a lojas e fábricas aumentaram durante o estado de emergência

Aumentou o número de assaltos e arrombamentos a lojas e fábricas desde que foi decratado o estado de emergência, devido à Covid-19, em março.

Os dados, avançados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) dizem respeitos a lojas, cafés e fábricas. Registaram-se 162 casos, o que representa uma subida de 5% quando comparados com os do mesmo período do ano passado.

Os métodos mais frequentes utilizados pelos assaltantes são o arrombamento, o escalamento ou o uso de chaves falsas.

