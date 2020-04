A fábrica da Volkswagen reabre com apenas 2 mil 300 trabalhadores divididos por dois turnos e com novos protocolos de higiene e segurança. Esta segunda feira foram distribuídos os kits de proteção individual e dadas a conhecer as novas regras, definidas pela empresa e comissão de trabalhadores.

O regresso em pleno à produção só está previsto para, na melhor das hipóteses, início de junho.

