Boris Johnson afirma que é preciso manter as medidas de confinamento

Depois de três semanas afastado do comando do Executivo britânico, o primeiro-ministro Boris Johnson retomou esta segunda-feira as funções, depois de ter superado a Covid-19.

Numa declaração à porta da residência oficial, em Downing Street, Boris Johnson urge os britânicos a “conter a impaciência” para evitar uma segunda vaga de infeções, afirmando que é preciso, para isso, manter as medidas de confinamento.