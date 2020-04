Mais 25 mortes e 163 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 928 mortes e 24.027 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 903 para 928, mais 25, enquanto o número de infetados aumentou de 23.864 para 24.027, mais 163, o que representa um aumento de 0,68%.

O número de casos recuperados subiu de 1.329 para 1.357.

Há 995 doentes internados, menos 10 em relação a ontem. 176 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis face a domingo.

No Relatório de Situação divulgado esta segunda-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 237.571 casos suspeitos, dos quais 5.091 aguardam os resultados das análises e 208.453 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (14.496) e mortos (536). No Centro há 3.252 casos e 191 óbitos, enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 5.556 casos e 179 vítimas mortais. Seguem-se o Algarve (328 casos e 12 mortos), o Alentejo (189 casos e um morto), os Açores (120 casos e nove mortos) e a Madeira, com 86 casos.

Os casos confirmados:

187 meninos e 198 meninas com menos de 10 anos;

718 jovens entre os 10 e os 19 anos;

1.147 homens e 1.590 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.413 homens e 1.939 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.573 homens e 2.463 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.584 homens e 2.485 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.318 homens e 1.524 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.026 homens e 1.114 mulheres entre os 70 e os 79;

1.238 homens e 2.510 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos: