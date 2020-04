Se tudo correr bem, dia 18 é a data indicada para os alunos dos 11.º e 12.º anos voltarem à escola. A abertura das creches ficará para 1 de junho.

As datas, que ainda não foram confirmadas pelo Governo, podem sofrer alterações consoante a oscilação do contágio do novo coronavírus.

Até lá, o Governo volta a ouvir os especialistas em saúde pública e os parceiros sociais da educação.