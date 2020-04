Registadas mais 333 mortes em Itália nas últimas 24 horas

Itália é o país, a seguir aos Estados Unidos e Espanha, com mais casos confirmados.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 1.739 casos, o número mais baixo desde 10 de março. Fazendo assim subir o número total de infeções confirmadas desde o início da pandemia para 199.414. Destas, já 66.624 pessoas recuperaram da doença.

O número diário de mortes em Itália subiu. De domingo para segunda-feira foram registadas 333 vítimas mortais, informou a Agência de Proteção Civil.

A Covid-19 já provocou a morte de 26.977 pessoas em Itália, o segundo país do mundo onde a doença mais matou.

Neste momento estão 1.956 pessoas internadas nos cuidados intensivos.

Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano, disse no domingo que Itália se estava a preprarar para levantar gradualmente as restrições, impostas há sete semanas, a partir de 4 de maio.

Itália reabre a partir de 4 de maio

É o dia em que a economia do país recomeça a funcionar com a abertura, primeiro, de todas as fábricas e de todo o setor ligado à construção civil.

As regras de utilização dos transportes públicos serão revistas e prevêm a medição da temperatura a todos os utentes, a redução do número de passageiros em cada meio de transporte, a alteração dos horários para evitar a sobrelotação. Os italianos vão poder voltar a passear nas ruas, jardins e parques e fazer exercício físico. Mas sempre mantendo a distância de segurança.

A partir desta data voltam a poder realizar-se funerais com um máximo de 15 pessoas. Mas não há ainda acordo sobre as missas, que se mantêm suspensas. E as escolas só reabrem em setembro.

Itália é o primeiro país a pedir ajuda ao Fundo Europeu de Solidariedade

Itália é o primeiro país a pedir ajuda ao Fundo Europeu de Solidariedade por causa da pandemia do coronavírus.

A Comissão Europeia dá até dia 24 de junho para que outros estados-membros possam também recorrer. Para 2020, estão disponíveis 800 milhões , por isso a Comissão terá de fazer uma análise da distribuição do dinheiro.

ESPECIAL CORONAVÍRUS