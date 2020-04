Universidade do Porto vai testar imunidade de toda a comunidade escolar

A Universidade do Porto vai fazer um rastreio de imunidade a toda a comunidade a partir do próximo mês. Será apenas uma picada no dedo e só fará o teste serológico quem quiser.

A instituição de ensiono superior está também a desenvolver uma aplicação para telemóvel para ajudar a combater a Covid-19. Vai permitir saber se na rede de contactos de cada pessoa existe alguém infetado.



ESPECIAL CORONAVÍRUS