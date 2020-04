40 dias depois de entrar em vigor, o Presidente da República anuncia que o estado de emergência acabou

No final da habitual reunião no Infarmed com os especialistas em saúde pública, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que "o fim do estado de emergência não é o fim do surto".

O Presidente rejeita facilitismos, avisa que o desconfinamento terá de ser feito passo a passo e espera que no futuro não seja necessário voltar a recorrer ao estado de emergência.

Esta quarta-feira o primeiro-ministro responde às dúvidas dos partidos em mais uma ronda de reuniões em São Bento. Só depois é que o Governo irá anunciar o estado a que chegámos depois da emergência.

ESPECIAL CORONAVÍRUS