450 mil trabalhadores vão receber até quinta-feira os apoios da Segurança Social

Até ao dia 30 de abril, 53 mil e 500 empresas e 450 mil trabalhadores vão receber dinheiro da Segurança Social.

Para já, o estado vai pagar a 37 mil pessoas que estão isoladas por doença, a 88 mil pais que se viram obrigados a ficar em casa a tomar conta dos filhos, a 109 mil trabalhadores independentes e a 218 mil trabalhadores que estão em lay off.

No total, serão pagos 216 milhões de euros nestas ajudas.

A grande fatia vai, sem surpresas, para os trabalhadores que estão em lay-off. Foram analisadas mais de 62 mil candidaturas de empresas, mas a Segurança Social só aprovou os pedidos de 38 mil 465. As restantes candidaturas ou já foram mesmo rejeitadas ou estão ainda a ser avaliadas porque tinham erros de preenchimento, como explica a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Para já, das empresas que viram o pedido aceite, 22 mil, com um total de 218 mil trabalhadores, recebem o apoio até 30 de abril. As outras 16 mil, que contam com 140 mil funcionários, terão de esperar até dia 5 de maio para receberem a comparticipação.

ESPECIAL CORONAVÍRUS