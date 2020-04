Manuel Grilo, vereador do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa com a pasta da Educação e da Ação Social, anunciou que a autarquia vai comprar 3.319 computadores e respetivas ligações à internet. Estes equipamentos destinam-e a alunos dos escalões A e B, do 3º e 4º anos, e com necessidades educativas.

