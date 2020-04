Confinamento na Áustria será suspenso a 1 de maio

O Governo austríaco anunciou esta terça-feira que o confinamento imposto para combater os contágios pelo coronavírus será suspenso em 01 de maio, enquanto os hotéis e restaurantes vão reabrir nos dias 15 e 29 do mesmo mês, respetivamente.

Apesar do levantamento destas restrições, a Áustria vai continuar a impor a obrigação de manter uma distância mínima de um metro entre as pessoas e de cobrir o nariz e a boca com máscara nas lojas e transportes públicos.

"Infelizmente, ainda não superámos a pandemia, mas estamos no caminho certo", afirmou o ministro da Saúde, Rudolf Anschober, em conferência de imprensa, enquanto o ministro do Interior, Karl Nehammer, confirmou que, à meia-noite de 30 de abril", as restrições às "saídas da casa dos habitantes deixam de se aplicar".

Anschober deu por terminada "com sucesso" a primeira fase de revitalização da economia, que consistiu em reabrir, após a Páscoa, pequenas lojas e parques, além de alargar as exceções que permitem aos cidadãos sair de casa e usar transportes públicos.

Apesar desse gradual levantamento das restrições, o número de novos casos da doença covid-19 não aumentou. Pelo contrário: a taxa de contágio (número de pessoas que cada novo infetado contagia) permaneceu abaixo de 1 e até diminuiu para 0,59.

Face à situação, o Governo decidiu abrir a segunda fase, que permite reuniões com familiares e amigos a qualquer momento, com a única limitação de que, se a reunião ocorrer em espaços públicos, não pode exceder 10 pessoas e a distância de segurança tem de ser mantida. Além disso, os funerais passam a poder contar com a participação de até 30 pessoas e está planeado permitir "pequenas manifestações".

Restaurantes e outros locais de gastronomia poderão, a partir de 15 de maio, reabrir as portas todos os dias, entre 06:00 e 23:00, embora sob certas restrições, anunciou a ministra do Turismo, Elisabeth Köstinger.

Essas medidas, como um limite máximo de quatro adultos por mesa e a obrigação da equipa de atendimento usar máscara serão publicadas na quarta-feira, anunciou.

O levantamento das restrições anunciadas hoje junta-se a outras medidas para revitalizar a economia e a vida social, agendadas também para maio, como a reabertura de museus e bibliotecas e o regresso gradual de crianças e jovens à escola e a outros centros educacionais.