Escolas alemãs reabrem antes do verão, mas com constragimentos

As autoridades educativas alemãs reconheceram esta terça-feira que a normalidade não regressará às salas de aula antes do verão, por causa da pandemia de Covid-19, embora os estados federados admitam aulas presenciais antes das férias.

Os responsáveis educativos dos 16 estados federados acordaram a reabertura das escolas com muitos constrangimentos e discrição, para permitir que cada região mantenha a sua autonomia, sem perder o sentido de equidade nacional na aplicação de medidas sanitárias.

"Não haverá aulas normais antes do verão, quanto mais não seja pela necessidade de distanciamento social que deverá existir nas salas", explicou Stefanie Hubig, diretora do departamento de Educação do Estado da Renânia-Palatinado.