Falta de funcionários nos lares e mais saídas de casa no 2.º período do estado de emergência

Os portugueses saíram de casa com mais frequência no segundo período do estado de emergência, entre 3 e 17 de abril. É uma das conclusões do relatório do Governo entregue à Assembleia da República.

O movimento nas estradas aumentou, com destino a zonas litorais, fluviais e de lazer. Além disso, houve também mais movimento nas ruas e grupos durante a noite.

Ainda no segundo período do estado de emergência, foram detidas 184 pessoas por crime de desobediência.

Segundo o documento, a situação nos lares é uma preocupação, especialmente devido à escassez de funcionários: 993 estavam infetados e quase 2. 500 em isolamento.

No último dia do estado de emergência, a 17 de abril, 58% das camas dos cuidados intensivos estavam preenchidas.

Para responder ao surto, foram contratados 1.864 profissionais de saúde, com contratos de trabalho curtos de quatro meses.