Futebol espanhol pode voltar aos treinos individuais na segunda-feira

O futebol e todo o desporto espanhol podem voltar aos treinos individuais a partir de segunda-feira, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, na apresentação do "plano para a transição para uma nova normalidade".

"Esta é a fase de preparação da transição ou a da diminuição progressiva, na qual já estamos. Como fazíamos antes, não. Se queremos praticar desportos, e se antes corríamos com um grupo de amigos, agora teremos de o fazer sozinhos. Se quisermos andar de bicicleta, teremos que levá-la sozinhos", explicou o governante, referindo-se à "fase zero" do programa.

Depois virá a "fase um", a partir de 11 de maio, na qual podem abrir os centros de alto rendimento "com medidas de higiene e proteção reforçadas e, se possível, por turnos", abrindo a porta a alguns treinos de conjunto.

Ainda neste momento, o governante disse que "será permitido" o treino "médio" nas ligas profissionais, enquanto na fase dois, prevista para 25 de maio, regressarão atividades como a caça e a pesca desportiva.

O plano para a transição para uma nova normalidade vai ser feito em quatro fases de quinze dias cada até ao fim de junho e sempre que a epidemia "esteja controlada em todos e cada um dos territórios" de Espanha.

Com este anúncio, o governo deu o aval ao regresso aos treinos individuais das equipes do campeonato espanhol, conforme previsto no protocolo de recuperação promulgado por LaLiga, o órgão que administra o futebol profissional na Espanha, e a federação em 18 de abril.

Segundo os media espanhóis, esse protocolo prevê que os futebolistas recebem os seus exercícios por correio e, em seguida, deverão chegar ao centro de treinos já equipados, para evitar os balneários, e protegidos com luvas e máscara, que mantêm durante os exercícios, que no máximo podem manter seis atletas no relvado em simultâneo.

Após essa primeira fase de recuperação, as equipas podem suspender gradualmente as medidas de proteção para regressar às condições normais de treino coletivo.

O futebol está parado em Espanha desde 12 de março, quando o estado de alerta foi declarado devido à pandemia de coronavírus, e toda a população está confinada nas suas habitações até, pelo menos, nove de maio.

