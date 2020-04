António Costa vai reunir-se esta terça feira, em São Bento, com os presidentes dos três principais clubes portugueses para discutir medidas para o regresso do futebol, de modo a que estejam asseguradas todas as condições sanitárias para que se realizem as últimas 10 jornadas do campeonato.

Entre as hipóteses está a possibilidade de as equipas se concentrarem numa região do país.

