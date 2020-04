Mais 20 mortes e 295 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 948 mortes e 24.322 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 928 para 948, mais 20 - uma subida de 2,2% -, enquanto o número de infetados aumentou de 24.027 para 24.322, mais 295, o que representa um aumento de 1,2%.

O número de casos recuperados subiu de 1.357 para 1.389.

Há 936 doentes internados, menos 59 em relação a ontem. 172 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos quatro face a segunda-feira.

No Relatório de Situação divulgado esta terça-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 239.065 casos suspeitos, dos quais 3.563 aguardam os resultados das análises (uma redução de 30% face a ontem) e 211.180 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de casos (14.702) e mortos (546). No Centro há 3.289 casos e 194 óbitos, enquanto que na região de Lisboa e Vale do Tejo registam-se 5.593 casos e 185 vítimas mortais. Seguem-se o Algarve (330 casos e 12 mortos), o Alentejo (201 casos e um morto), os Açores (121 casos e 10 mortos) e a Madeira, com 86 casos.

Os casos confirmados:

192 meninos e 207 meninas com menos de 10 anos;

723 jovens entre os 10 e os 19 anos;

1.164 homens e 1.610 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.427 homens e 1.953 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.598 homens e 2.493 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.594 homens e 2.506 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.329 homens e 1.550 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.040 homens e 1.134 mulheres entre os 70 e os 79;

1.265 homens e 2.537 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

20 homens e 7 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

53 homens e 30 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

112 homens e 75 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

279 homens e 362 mulheres com mais de 80 anos.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1.413), seguido por Vila Nova de Gaia (1.263), Porto (1.211), Braga (1.019), Matosinhos (1.017), Gondomar (966), Maia (826), Valongo (700), Sintra (568), Ovar (564), Guimarães (507) e Coimbra, com 401 casos.