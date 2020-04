Mais 382 mortes e 2.091 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Itália

Itália registou nas últimas 24 horas mais 382 mortes e 2.091 novos casos de Covid-19. O número total de infetados desde o início da pandemia sobre assim para 201.505 e o número de vítimas mortais para 27.359.

O número diário de mortes registado esta terça-feira foi o mais alto desde sábado.

Itália continua a ser o segundo país do mundo com mais mortes registadas a seguir aos Estados Unidos e o terceiro país com mais casos confirmados de Covid-19, a seguir a Espanha e aos Estados Unidos.

O país tem neste momento 105.205 casos ativos e 68.941 pessoas já estão curadas da doença. Nos cuidados intensivos estão ainda internados 1.863 doentes.

Desde o início da pandemia Itália já fez o teste de despiste à Covid-19 a 1.275 milhões de pessoas.

Espanha registou nas últimas 24 horas o crescimento mais baixo da curva da pandemia

Com um aumento de 0,6% de novos casos positivos, Espanha registou, nas últimas 24 horas, o crescimento mais baixo da curva da pandemia, desde que foi decretado o estado de emergência no país.

O Ministério da Saúde espanhol diz que há mais 1.308 pessoas com coronavírus, de um total de 210.700 doentes. Também houve uma redução no número de mortos. 301 pessoas morreram, com Covid-19, entre segunda e terça-feira. A maior parte dos óbitos, um terço, foi na Catalunha, que é a região onde, neste momento, também aumentam os novos casos. Em Madrid, dizem os serviços municipais, o número de funerais por dia está agora mais próximo do que acontecia antes da pandemia de coronavírus.

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, presidiu esta manhã a um conselho de ministros extraordinário para decidir as medidas que vão reger o fim do confinamento social e o regresso à atividade económica nas próximas semanas.

Também os italianos se preparam para regressar ao trabalho. Para a maior parte, a vida volta mais ou menos ao normal, a partir de 4 de maio, mas há alguns setores, sobretudo as maiores industrias do país, que já estão a começar a funcionar com novas regras de segurança e higiene.

Nas maiores fábricas, como acontecerá também no comércio e serviços, é obrigatório o uso de material de proteção pessoal, sobretudo máscaras, a manutenção da distância de segurança e alterações na organização dos turnos. Para evitar horas de ponta ou momentos em que se aglomerem demasiadas pessoas ao mesmo tempo no mesmo local.

ESPECIAL CORONAVÍRUS