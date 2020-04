Mais de 11 mil famílias pediram ajuda ao Banco Alimentar desde o início da pandemia

Até esta segunda-feira, e desde que foi declarada pandemia, o Banco Alimentar recebeu 11.950 pedidos de ajuda de famílias. São cerca de 60 mil pessoas a precisarem de apoio.

Uma das grandes preocupações são as crianças, que com as creches e escolas fechadas, deixaram de ter acesso a refeições.

Os pedidos chegam principalmente de quem tinha trabalhos precários e agora está sem qualquer tipo de rendimento.

A campanha de angariação do mês de maio não se vai realizar. Quem quiser contribuir pode recorrer ao site da Rede de Emergência Alimentar e escolher se prefere doar bens ou fazer donativos.