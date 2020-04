A comissária europeia dos transportes defende que apesar de as viagens e a circulação de passageiros não serem retomadas ao mesmo tempo em todos os estados membros, as medidas a aplicar nos aviões e outros meios de transporte devem ser coordenadas e vai avançar com recomendações.

Com o verão à porta, alguns países defendem a criação de um passaporte covid-19, que ateste o estado de saúde de quem viaja.

ESPECIAL CORONAVÍRUS