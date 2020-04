Rússia é o oitavo país do mundo com mais casos de Covid-19

A Rússia já regista mais de 93.000 casos do novo coronavírus, ultrapassando o número de infetados no Irão e tornando-se no oitavo país do mundo com maior incidência da Covid-19, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins.

Nas últimas 24 horas foram diagnosticados na Rússia 6.411 novos casos do novo coronavírus, indicou o comunicado divulgado pelo gabinete de crise que gere a emergência sanitária. Assim o total de casos confirmados ascende agora a 93.558.

Os mortos devido à doença são 867, incluindo 72 nas últimas 24 horas, o número mais alto desde o início da pandemia, embora ainda muito distante dos verificados noutros países.

Segundo o mapa interativo da Universidade norte-americana Johns Hopkins de monitorização da crise, a Rússia é agora o oitavo país do mundo com mais infetados, seguida do Irão (92.584 casos) e da China (83.938).

A capital da Rússia, Moscovo, conta com o principal foco da infeção e regista 48.426 casos, mais 3.075 do que na segunda-feira.

De acordo com o gabinete de crise que gere a emergência sanitária, o país está entre os que lideram nos testes à população para detetar o vírus, tendo realizado mais de três milhões de testes.

As autoridades advertem que o pico da pandemia ainda não foi alcançado e pedem à população que cumpra o confinamento imposto em finais de março e até ao final do mês

A agência noticiosa espanhola EFE indica ser provável que o Presidente russo, Vladimir Putin, prolongue o confinamento durante pelo menos duas semanas, de acordo com as recomendações de especialistas.

