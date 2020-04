Alemanha regista mais de 6 mil mortos e 157.641 casos de Covid-19

A Alemanha registou 6.115 mortos, mais 202 em relação ao dia anterior e tem 157.641 casos diagnosticados, um aumento de 1.304, de acordo com os dados oficiais.

O Instituto Robert Koch revela ainda que são cerca de 120.400 as pessoas recuperadas da covid-19, um crescimento de 3.100 nas últimas 24 horas.

A Baviera, o maior estado federado do país e o mais afetado pelo novo coronavírus, tem agora 41.830 casos e 1.745 mortos registados.

Hoje entra em vigor a medida que impõe o uso obrigatório de máscara em todos os 16 estados federados do país. Alguns dos estados já tinham implementado esta regra, cuja extensão varia de acordo com a região. Em Berlim, por exemplo, a obrigatoriedade começou na passada segunda-feira, apenas para transportes públicos. A partir de hoje passa a aplicar-se também a todas as lojas.

Devem também hoje ser anunciadas novas medidas de combate à pandemia de covid-19. Deverá, entre outras, ser aumentado o número de testes realizados e as autoridades de saúde vão passar a ter de dar também conta dos casos recuperados e que testaram negativo para um maior controlo dos valores.