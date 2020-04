Covid-19: Turquia tem uma das taxas de letalidade mais baixas do mundo

Na Turquia, sétimo país do mundo com mais casos confirmados, há mais de 114 mil pessoas infetadas com Covid-19.

Até ao momento, foram registadas mais de 2.900 vítimas mortais, o que faz com que a taxa de letalidade por milhão de habitantes no país seja das mais baixas do mundo.

As autoridades apontam para a falta de transparência do Governo turco. O Presidente não decretou o estado de emergência e apenas aplicou medidas restritivas, como o recolher obrigatório durante o fim-de-semana.

