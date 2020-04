Fábrica de Vila Real mantém produção de antenas de automóveis

No Portugal que trabalha fomos até à maior fábrica da região de Vila Real, que produz antenas para as grandes marcas automóveis. Apesar do mercado automóvel estar quase parado na Europa, a empresa continua a trabalhar, sobretudo para a Ásia.

Com cerca de 550 colaboradores, e a crescer de ano para ano, em tempo de pandemia, a solução foi avançar para um lay-off parcial e manter o trabalho ao ritmo das encomendas.

Tiveram de se adaptar à nova realidade, multiplicando os cuidados, supervisionados pelo enfermeiro João Pereira, que passou a trabalhar a tempo inteiro, para se assegurar que são cumpridas todas as regras de higiene e segurança.

Com a Europa a retomar aos poucos a atividade, em maio os responsáveis contam já aumentar de novo a produção de antenas. Com algum otimismo, esperam que em junho estejam já a trabalhar a 100%, para ganhar de novo o mercado.

