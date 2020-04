Governo e parceiros sociais voltam a reunir-se hoje

O Governo e os parceiros sociais voltam a reunir-se hoje para avaliar o impacto das medidas de apoio relacionadas com a crise causada pela pandemia covid-19, uma reunião que contará com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

A Concertação Social acontece na véspera da reunião do Conselho de Ministros, na quinta-feira, onde deverão ser definidos os setores da economia que poderão retomar a atividade no dia 04 de maio e nas quinzenas seguintes, segundo disse António Costa.

Além do primeiro-ministro, estarão na reunião membros dos ministérios da Economia e da Transição Digital, do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, da Agricultura e da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais.

Desde o início do estado de emergência, o Governo e os parceiros sociais têm-se reunido praticamente todas as semanas para discutirem as medidas legislativas que foram criadas para apoiar as empresas e os trabalhadores face à crise causada pela pandemia da covid-19.