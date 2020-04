Itália regista 323 mortes e 2.086 novos casos de covid-19 

Nas últimas 24 horas, Itália registou mais 323 mortes e 2.086 novos casos de covid-19. Ao todo, 27.682 pessoas morreram devido ao novo coronavírus e 203.591 já foram infetadas.

Os números baixaram, comparando com o balanço de terça-feira, quando foram registadas 382 mortes e 2,091 novos casos.

Itália continua a ser o segundo país do mundo com mais mortes registadas a seguir aos Estados Unidos e o terceiro país com mais casos confirmados de Covid-19, a seguir a Espanha e aos EUA.

Atualmente, 104.657 pessoas estão infetadas, das quais 1.795 estão nos cuidados intensivos. No total, 71.252 pessoas foram declaradas recuperadas.

As autoridades de saúde italianas deram conta ainda de que 1.313 milhões de pessoas foram testadas à covid-19, num país com uma população de cerca de 60 milhões.

Itália está preparada para eventual segunda vaga da covid-19

O responsável da estratégia de combate à covid-19 em Itália declarou esta quarta-feira que o país está preparado para uma segunda vaga de infeções, "ainda maior do que a primeira", se a reabertura levar a um aumento de casos.

Domenico Arcuri disse à Câmara dos Deputados que as 20 regiões da Itália têm hoje o dobro dos ventiladores atualmente necessários e que as 5.200 camas em cuidados intensivos que a Itália tinha antes da pandemia duplicaram para cerca de 9.000.

ESPECIAL CORONAVÍRUS