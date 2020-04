Primeiro-ministro reuniu com partidos de direita

António Costa recebeu esta quarta-feira todos os partidos numa maratona de reuniões para apresentar o plano do Governo para o desconfinamento.

O PSD concorda com a declaração do estado de calamidade mas Rui Rio espera que não existam problemas constitucionais. O CDS pede um plano para reforço da economia e o Chega critica o quadro legal do estado de calamidade.