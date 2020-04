Rússia prolonga confinamento obrigatório até 11 de maio

Com quase 100.000 pessoas infetadas e mil mortos, a Rússia anunciou esta quarta-feira que o confinamento obrigatório será estendido até 11 de maio.

Na China, o congresso anual do partido do regime, o maior evento do país, depois de ter sido adiado várias vezes, só vai acontecer no final de maio. O país, que tem pouco mais de mil pessoas em quarentena, registou apenas 22 novos casos nas últimas horas.

Na Turquia, a pandemia já matou mais de três mil pessoas e foi decidido prolongar o encerramento das escolas até ao início de junho.

Na Austrália, o Governo continua a pedir cautela à população para que não haja uma segunda vaga de coronavírus.