BCE reúne-se para analisar capacidade de ir mais longe nas medidas para travar a crise

O Banco Central Europeu (BCE) reúne-se esta quinta-feira e poderá manifestar a sua capacidade de ir mais longe após ter adotado medidas excecionais para limitar os efeitos económicos da pandemia de covid-19, mas as opções parecem limitadas.

No dia 18 de março, sem esperar pela sua habitual reunião de política monetária, numa altura de pânico financeiro, o BCE recorreu à "bazuca" com um "programa de compra de ativos de emergência devido à pandemia" (PEPP), prevendo comprar 750 mil milhões de euros de dívida pública e privada.

Esta resposta inédita acresce ao programa de compra de ativos que esteve em vigor entre março de 2015 e o fim de 2018 e foi relançado em novembro passado. No total, o banco central eleva para 117 mil milhões de euros a média mensal de compra de ativos que estará em vigor até ao fim de 2020.

A instituição liderada por Christine Lagarde decidiu também flexibilizar o quadro de aplicação do programa, afastando o limite que o impedia de comprar mais de um terço da dívida emitida por um país, restrição que não se aplica no PEPP, podendo focar as aquisições em países mais afetados pela pandemia, como Itália.

Estão também previstas novas séries de empréstimos avultados e baratos para os bancos a partir de junho.

Na semana passada, o BCE anunciou que pode vir a aceitar obrigações com classificação de 'lixo', para servirem de garantias a empréstimos concedidos aos bancos.

Muitos analistas afastam agora a hipótese de o BCE aprovar novas decisões de política monetária nesta reunião, mas antecipam que a instituição salientará que está disposta a fazer tudo o que for necessário para manter a integridade da zona euro, dando um sinal aos mercados.

Na passada quinta-feira, a líder do BCE avisou os países da União Europeia, durante uma cimeira que decorreu por videoconferência, que correm o risco de "agir muito pouco e demasiado tarde" para enfrentar a dura recessão que se configura, uma advertência que pode vir a repetir após esta reunião.