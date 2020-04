Coreia do Sul sem casos de contágio pela primeira vez em 72 dias

A Coreia do Sul anunciou esta quinta-feira não ter registado qualquer caso de contágio pelo novo coronavírus, covid-19, pela primeira vez nos últimos 72 dias.

As autoridades sul-coreanas registam 10.765 infetados desde que foi detetado o primeiro caso no dia 18 de fevereiro e durante duas semanas chegou a ser o segundo país mais atingido pela pandemia, que já fez 247 mortos no país.

"Pela primeira vez em 72 dias não temos qualquer caso doméstico" (de infeção), disse hoje o presidente sul coreano através da plataforma digital Facebook.

A Coreia do Sul implementou um programa de despistagem e de identificação de pessoas em contacto com portadores do covid-19.

A população foi desde fevereiro instada a respeitar as medidas de distância sanitária tendo a redução do número de casos permitido a realização de eleições parlamentares no passado dia 15 de abril.