Espanha com 268 mortes nas últimas 24 horas. Ritmo volta a abrandar

O número de vítimas mortais em Espanha subiu esta quinta-feira de 24.275 para 24.543, mais 268 face a ontem, o número mais baixo nas últimas seis semanas.

O número de infetados subiu para 213.435.

Há mais 3.103 pessoas curadas, que elevam o total para 112.050.

Pedro Sánchez espera "nova normalidade" no final de junho

O primeiro-ministro espanhol anunciou que "no final de junho" espera que todo o país possa entrar numa fase de "nova normalidade" em que espera que a pandemia de Covid-19 esteja controlada.

POOL New

Sánchez explica que haverá quatro etapas que vão durar cada uma delas cerca de duas semanas, pelo que todo o processo demorará um mínimo de seis semanas e um máximo de oito.

O Governo espanhol definiu que o roteiro para o desmantelamento das medidas de confinamento vai ser "gradual, assimétrica, coordenada e adaptável" com quatro fases que começam agora e, se tudo correr bem, terminam em fins de junho.

Volta a Espanha é encurtada para 18 etapas e vai partir do País Basco

JAVIER LIZON

A edição de 2020 da Volta a Espanha vai ser encurtada para 18 etapas e vai partir do País Basco, no outono, em data a anunciar pela União Ciclista Internacional (UCI). Depois de ter cancelado a partida dos Países Baixos, a organização da Vuelta decidiu não substituir as três etapas iniciais-.

A 75.ª edição da corrida espanhola estava marcada para arrancar em 14 de agosto, em Utrecht - cumprindo três etapas em solo holandês -, e terminar em 6 de setembro, em Madrid, mas a corrida foi adiada para depois dos Mundiais de estrada, a disputar entre 20 a 27 de setembro, na Suíça, com o reagendamento do Tour, entre 29 de agosto e 20 de setembro.