Lisboa, Algarve e ilhas são as zonas mais afetadas pelos cancelamentos no turismo

O Instituto Nacional de Estatística (INE) antecipou os dados de março sobre as perspectiva da atividade turística até agosto. Quase 80% dos estabelecimentos inquiridos dizem ter tido cancelamentos devido à Covid-19. As ilhas, Lisboa e o Algarve são as zonas mais afetadas.