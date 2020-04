Em entrevista ao podscast do Partido Socialista a ministra da Saúde falou sobre a capacidade do SNS para responder a uma eventual segunda vaga. Mas antes há que recuperar a atividade suspensa dos hospitais com um aumento considerável das listas de espera. Marta Temido admite recorrerer aos privados.

A ministra da Saúde assume ainda que a comunicação sobre o uso de máscaras não foi a melhor, mas garante que a posição do Governo foi sempre apoiada nas autoridades inernacionais.



ESPECIAL CORONAVÍRUS