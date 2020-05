Autoridades pedem que se evitem deslocações no fim de semana

A GNR e a PSP pedem à a população que continue a evitar deslocações desnecessárias, sobretudo este fim de semana com o aumento da temperatura em todo o país.

As habituais peregrinações a Fátima, a propósito do 13 maio, foram desaconselhadas.

Sobre as manifestações do 1 de Maio, as autoridades pedem também aos cidadãos que evitem aglomerações.