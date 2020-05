Ministério da Saúde brasileiro revela que 30% dos mortos por Covid-19 no país tinha menos de 60 anos

No Brasil já foram registados mais de 87 mil casos de Covid-19 e o número de mortes é já superior a seis mil.

O Presidente brasileiro continua a defender que as medidas de confinamento só geram desemprego. Porém, pela primeira vez, as autoridades decretaram o isolamento de localidades.

No estado do Maranhão, quatro municípios vão ficar totalmente isolados a partir de terça-feira. Uma medida inédita no país face ao esgotamento da capacidade hospitalar na região.

Em contraste com a teoria de Bolsonaro, os dados do Ministério da Saúde revelam que 30% dos mortos por Covid-19 no país tinha menos de 60 anos. Não são só os mais velhos o principal grupo de risco, são também os mais pobres.

ESPECIAL CORONAVÍRUS