Portugal ultrapassa as mil vítimas mortais por Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.007 mortes e 25.350 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 989 para 1.007, mais 18 - uma subida de 1,8% -, enquanto o número de infetados aumentou de 25.045 para 25.351, mais 306, o que representa um aumento de 1,2%.

O número de casos recuperados subiu de 1.519 para 1.647, mais 128 do que ontem.

Há 892 doentes internados, menos 76 do que ontem, 154 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, são menos 18.

Circulação entre concelhos proibida até domingo

A circulação entre concelhos está proibida desde as 00:00 de sexta-feira e até às 23:59 de domingo, sendo apenas permitida por motivos de saúde ou por "urgência imperiosa".

MIGUEL A. LOPES

Quem tiver de circular entre concelhos por motivos profissionais vai ter de apresentar às autoridades uma declaração da entidade patronal.

A GNR e a PSP intensificam o patrulhamento, sensibilização e fiscalização em todo o país.

1.º de Maio comemorado com vídeos e na rua, mas com menos gente devido à pandemia

O Dia do Trabalhador é comemorado esta sexta-feira de forma diferente devido à pandemia, com os vídeos da UGT ou com as iniciativas de rua da CGTP, em 24 cidades e com poucos participantes.

MANUEL DE ALMEIDA

O estado de emergência em que o país ainda está, com as regras de confinamento para combater a propagação da Covid-19, obrigaram as duas centrais sindicais a cancelar as comemorações que tinham previstas para assinalar o 1.º de Maio e a optar por iniciativas mais adequadas à situação.

Lisboa e Porto serão, como habitualmente, os principais pontos das comemorações, mas sem as emblemáticas manifestações e desfiles.

Ensaios clínicos com plasma de doentes recuperados da covid-19 vão arrancar em Portugal

Ensaios clínicos vão arrancar este mês em 10 unidades distribuídas pelo país para perceber se o uso de plasma humano é seguro no tratamento da infeção pelo SARS-CoV-2.

Zoltan Balogh / EPA

Há resultados promissores em ensaios na China e em Itália, mas é uma terapêutica que não servirá para todos os doentes.