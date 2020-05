Uso de máscaras em locais públicos já é obrigatório em mais de 50 países

Em França, o Governo já importou 500 milhões de máscaras da China. O equipamento de proteção será obrigatório nos transportes públicos quando a 11 de maio começarem a ser levantadas as medidas de confinamento.

Também os alemães têm agora de cobrir o rosto quando saem de casa. A medida obrigatória surge numa altura em que o país está a reativar a economia.

As grandes concentrações continuam também proibídas em Espanha onde o Governo já tem em marcha um plano de transição. Fechados há 7 semanas, os 47 milhões de espanhóis já podem sair de casa.

Itália é ainda assim o terceiro país do mundo com mais vítimas mortais. Está à frente do Reino Unido onde esta quinta-feira o chefe do Governo voltou a juntar-se à homenagem nacional aos profissionais de saúde.

Só na Europa o novo coronavirus infetou mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. Mais de 130 mil morreram e cerca de 500 mil já recuperaram da doença.



ESPECIAL CORONAVÍRUS