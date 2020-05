Celebrações do 13 de Maio em Fátima vão realizar-se sem peregrinos no recinto

Fátima está a preparar as cerimónias do 13 de Maio, que este não vai ter peregrinos a assistir no recinto devido à pandemia de Covid-19.

O santuário não quer ser um foco de contágio, e por isso, apenas alguns elementos do clero vão assistir às cerimónias quer serão transmitidas pela internet e pela televisão.

O reitor do santuário irá fazer este domingo uma declaração, reforçando o que o bispo já tinha dito em abril, apelando aos peregrinos que não se desloquem.