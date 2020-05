Controlo nas estradas em fim de semana com temperaturas de 30º C

As temperaturas vão subir já a partir deste sábado e podem ultrapassar os 30ºC no domingo. As regiões com o tempo mais quente vão ser o Alentejo, o Centro e Lisboa e Vale do Tejo.

O risco de incêndio vai aumentar no Algarve para moderado e elevado. Para segunda-feira está prevista uma ligeira descida da temperatura.

As forças de segurança vão controlar a circulação rodoviária. Apesar do Estado de Emergência terminar à meia noite de sábado para domingo, é necessária uma justificação para a deslocação.

A PSP apela à população para evitar deslocações desnecessárias.